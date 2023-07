Proboszcz według prokuratury ukradł 1,2 miliona złotych! Jest akt oskarżenia

Co napisał mężczyzna?

Prokuratura w Legnicy: Ksiądz przywłaszczył 1,2 miliona złotych. Kupował kryptowaluty i wypłacał gotówkę

Nowe doniesienia w sprawie finansowego skandalu w Kościele! Jak ustalił RMF FM, Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu już proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Śledczy podają, że Włodzimierz G. przywłaszczył sobie aż 1,2 miliona złotych z parafialnego konta. Były to pieniądze przeznaczone na remont zabytkowych kościołów. Pochodziły z dotacji otrzymanych przez parafię w Legnickim Polu od Skarbu Państwa i samorządów. Według prokuratury Włodzimierz G. przywłaszczył pieniądze, kupując kryptowaluty i wypłacając gotówkę. Ksiądz nie przyznaje się do winy i odmówił nawet złożenia wyjaśnień, grozi mu 10 lat więzienia.

Rzecznik: "W związku z nieprawidłowościami, jakie zostały zgłoszone do Biskupa legnickiego, dotyczącymi konta parafialnego..."

Sprawa wyszła na jaw w ubiegłym roku, a zawiadomienie do prokuratury złożył przełożony proboszcza, biskup legnicki. "W związku z nieprawidłowościami, jakie zostały zgłoszone do Biskupa legnickiego, dotyczącymi konta parafialnego parafii w Legnickim Polu, bp Andrzej Siemieniewski, zgodnie z prawem kanonicznym, zawiesił proboszcza parafii w pełnieniu obowiązków, do czasu wyjaśnienia sprawy - informował w oficjalnym komunikacie ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik prasowy diecezji legnickiej.

