Próbował włamać się do szpitala, później okradł karetkę pogotowia

Samochód wpadł do stawu. Kierowca musiał się ratować z tonącego auta

Plaga szczurów zalała Wrocław. Wychodzą do mieszkań przez toalety

Nie udało mu się włamać do szpitala, poszedł okraść karetkę

60-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego, najpierw próbował włamać się do szpitala powiatowego w Wołowie, gdy jednak nie udało mu się sforsować zabezpieczeń, porzucił ten pomysł. Nie zrażając się tym, przeszedł do zaparkowanego w pobliżu ambulansu, który jak się okazało, nie miał zamkniętych drzwi. Wszedł do środka i zabrał z niego radiostację.

Policjanci szybko ustalili sprawcę. Zatrzymany 60-latek nie krył zdziwienia z szybkości działania mundurowych, które pozwoliło na odzyskanie potrzebnej dla działań ratowniczych radiostacji, która wróciła do karetki pogotowia.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów dokonania kradzieży i usiłowania kradzieży z włamaniem. Mężczyzna, za swoje występki odpowie teraz przed sądem, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem kradzieży? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI