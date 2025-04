Próbował wwieźć Afgańczyków do Niemiec. Przemytnik odesłany do Ukrainy

Afgańczycy bez dokumentów, przemytnik z Ukrainy

Jak informuje Straż Graniczna, podczas kontroli okazało się, że Afgańczycy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Cudzoziemcy tłumaczyli, że ich celem była podróż do Niemiec. W związku z koniecznością ustalenia tożsamości Afgańczyków oraz wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, wszczęto wobec nich postępowania administracyjne. Do czasu ich zakończenia cudzoziemców objęto dozorem Straży Granicznej.

Pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy – co grozi Ukraińcowi?

Zatrzymany 49-letni kierowca z Ukrainy usłyszał zarzuty pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy przez trzech Afgańczyków. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i dobrowolnie poddał się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Niezależnie od zasądzonej kary, wydano także decyzję o natychmiastowym wyjeździe Ukraińca z Polski. W konsekwencji przemytnik został doprowadzony do polsko-ukraińskiej granicy, gdzie przekazano go tamtejszym służbom.

