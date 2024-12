Prokuratur zawieszony. Miał poczęstować kobietę ciastkami z marihuaną

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Regionalna w Lublinie, która skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu Bartoszowi F., prokuratorowi z Wrocławia. Sprawa sięga sierpnia 2021 r., kiedy – jak ustalili śledczy – podejrzany miał udzielić kobiecie środka odurzającego w pokoju hotelowym w Lublinie. Chodzi o ciastka z konopi z zawartością THC.

Według ustaleń spowodowało to u pokrzywdzonej kobiety odurzenie i zatrucie, tj. lekki uszczerbek na zdrowiu poniżej 7 dni. Oskarżony jest zawieszony w czynnościach służbowych. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucany mu czyn grozi do 3 lat więzienia.

Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy Lublin-Zachód.