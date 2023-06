Przecinali drzwi szlifierką, by dorwać członków gangu

Spokojnie, to tylko awaria. Kuriozalna sytuacja podczas ćwiczeń przeciwpożarowych

Uzbrojeni po zęby policjanci z psami, tarczami i całym ekwipunkiem potrzebnym do zatrzymywania najgroźniejszych przestępców ruszyli do akcji w miniony wtorek, 30 maja. W działaniach wzięli udział kontrterroryści z Wrocławia, Opola i Gorzowa Wielkopolskiego, a także mundurowi z Lubina, gdzie doszło do zatrzymania ośmiu osób.

- Policjanci przeprowadzili działania pod wytypowanymi adresami na terenie Lubina, gdzie według ustaleń operacyjnych, miały przebywać osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się handlem narkotykami. Nad ranem policjanci siłowo weszli do lokali zajmowanych przez te osoby - mówi asp. szt. Sylwia Serafin z lubińskiej policji.

W niektórych przypadkach, by otworzyć zaryglowane drzwi, mundurowi musieli użyć szlifierek.

Osiem osób zatrzymanych

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali siedmiu mężczyzn i jedną kobietę. - Wszyscy są mieszkańcami Lubina w wieku pomiędzy 25 a 54 rokiem życia. Z wykorzystaniem policyjnych psów służbowych, miejsca zamieszkania i pomieszczenia gospodarcze użytkowane przez podejrzanych, zostały dokładnie przeszukane. Efektem tych działań było zabezpieczenie m.in. środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany i metamfetaminy, telefonów komórkowych, laptopów, broni i amunicji, wagi elektronicznej do porcjowania narkotyków, a także gotówki w polskiej walucie – dodaje Sylwia Serafin.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu narkotyków. Wobec 7 osób, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie, sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Podejrzanym grozi kara od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi nawet 10 lat pobytu za więziennymi kratami.