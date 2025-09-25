Alarm w miejscowości Budziszów Wielki w woj. dolnośląskim. Jak podaje TVN 24, przed jednym ze sklepów znaleziono podejrzanie wyglądającą paczkę. Znajdowała się na niej migająca czerwona dioda. Odkrycia dokonali ochroniarze sklepu, którzy od razu zadzwonili na policję. Wszystko działo się w czwartek około godziny 2 w nocy. Na miejscu zjawili się m.in. pirotechnicy, którzy sprawdzili podejrzaną paczkę. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Nie było w niej materiału wybuchowego. Paczkę przejęła grupa saperów z Wrocławia.

- Służby zabezpieczyły miejsce na czas akcji. Działania zostały zakończone, teren jest bezpieczny - przekazała w rozmowie z Interią podkomisarz Ewa Kluczyńska.Dodała, że paczkę zabrała grupa saperów z Wrocławia.

TVN 24 informuje, że udało się ustalić osobę, która zostawiła podejrzany pakunek.