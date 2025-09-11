Zamknięcie lotniska we Wrocławiu. Samoloty nie wystartują przez kilka tygodni

Lotnisko we Wrocławiu przejdzie największą w historii modernizację infrastruktury, która znacząco wpłynie na ruch pasażerski.

Port lotniczy będzie całkowicie zamknięty od 26 października do 4 grudnia 2025 roku.

Inwestycja o wartości 376 mln zł ma zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo.

Czy lotnisko we Wrocławiu działa?

Tak, lotnisko we Wrocławiu działa, jednak należy pamiętać, że już jesienią 2025 roku rozpoczną się tam prace remontowe, więc działanie portu będzie mocno ograniczone. Przez kilka tygodni lotnisko będzie nawet całkowicie zamknięte, więc pasażerowie nie odlecą ani nie przylecą do Wrocławia z innych krajów.

Jak długo będzie zamknięte lotnisko we Wrocławiu?

Lotnisko we Wrocławiu pozostanie zamknięte od 26 października do 4 grudnia 2025 roku. Przyczyną jest kompleksowa modernizacja infrastruktury, a mianowicie budowa nowej płyty postojowej dla samolotów, nowych dróg kołowania, drogi szybkiego zjazdu, specjalnej płyty do odladzania i remont istniejących dróg kołowania. Co ważne, po zakończeniu modernizacji lotnisko będzie mogło obsługiwać więcej samolotów jednocześnie, więc zwiększy się przepustowość, poprawi się bezpieczeństwo i efektywność operacyjna.

Po tej przebudowie kompletnie zmienimy swoją specyfikę. [...] Dzisiaj jesteśmy w stanie obsłużyć równolegle ok. 16 statków powietrznych. Ta przebudowa zwiększy nam możliwość o 12. Czyli będziemy mogli równocześnie obsłużyć 28 statków powietrznych. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia - powiedział Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Lotnisko we Wrocławiu zamknięte. Remont może pokrzyżować plany pasażerów

Przez około 40 dni żaden samolot nie wystartuje ani nie wyląduje na wrocławskim lotnisku. Warto więc przy planowaniu wycieczki w tym terminie wziąć ten fakt od uwagę. Remont na porcie lotniczym we Wrocławiu pochłonie aż 376 mln zł, jednak spora część z tej kwoty została dofinansowana ze środków UE.