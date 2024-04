Przepis na oszczędzanie wody jest bardzo prosty! Tak możesz obliczyć swój ślad wodny

Każdy produkt, który kupujesz ma swój „ślad wodny”. Na przykład bochenek chleba wymaga aż 462 l wody, głównie na uprawę pszenicy. Wyprodukowanie 1 kg mięsa drobiowego to ponad 4 tys. litrów wody. Tabliczka czekolady kosztuje ponad 17 tys. litrów. A pizza margherita 1200 l wody. Nawet pozornie proste produkty, jak 1 jajko (135 l), 1 jabłko (82 l), filiżanka kawy (132 l), 1 plasterek sera (152 l), mają swój udział w zużyciu wody. Wyrzucanie jedzenia to nie tylko strata żywności, ale także marnowanie ogromnych ilości wody.

Jak zatem oszczędzać wodę podczas zakupów?

Przygotuj wcześniej listę zakupów i trzymaj się jej – unikniesz kupowania nadmiaru produktów, które mogą się zmarnować.

Odpowiedz sobie na pytanie: czy naprawdę potrzebujesz danego produktu, czy kupujesz go tylko z powodu obniżki ceny.

Dziel się wiedzą o śladzie wodnym – nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile wody zużywamy na co dzień.

i Autor: materiały prasowe

Co zrobić, gdy już kupisz za dużo? Nie marnuj jedzenia, podziel się nim z innymi. We Wrocławiu znajdziesz lodówki społeczne, gdzie możesz zostawić jedzenie, którego nie zużyjesz. Ich lokalizacje znajdziesz w Internecie.

Zmień codzienne nawyki np. wybieraj szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie. W przypadku prysznica zużyje około 60 l wody – to zapas wody do picia dla jednej osoby na 3 miesiące. Kąpiel w wannie to strata średnio 180 l wody. Owoce lub warzywa myj w misce, a nie pod bieżącą wodą. Taką wodę możesz potem wykorzystać do podlewania roślin. Zbieranie deszczówki, zakręcanie kranu podczas mycia zębów czy golenia to już klasyczne przykłady oszczędzania. Do tej listy warto także dołączyć naprawę posiadanych rzeczy zamiast kupowania nowych. Buty można zanieść do szewca, ubrania do krawcowej, a awarie sprzętu AGD i RTV usunie fachowiec. Dzięki prostym zmianom możesz oszczędzić wiele litrów najcenniejszej substancji na świecie – wody.