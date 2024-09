"To już nie jest śmieszne"

Stronie Śląskie przed i po powodzi. Aż trudno uwierzyć, że to te same miejsca. Zdjęcia odbierają mowę

Świeradów-Zdrój po powodzi

Góry Izerskie, w których sercu leży Świeradów-Zdrój (miasto liczy sobie ok. 4000 mieszkańców), od lat przyciągają turystów swoimi pięknymi krajobrazami, bogatą ofertą uzdrowiskową oraz szlakami pieszymi i rowerowymi. Jednak niedawna fala powodziowa, która przeszła przez region, postawiła przed lokalną społecznością nowe wyzwania. Marek Różycki, menedżer lokalnego hotelu i aktywny członek grupy na Facebooku "Góry Izerskie i Karkonosze", umieścił w sieci wpis, pokazujący obecną sytuację w mieście. Zachęcił w nim również do jak najszybszego odwiedzenia miejscowości.

- Góry Izerskie i Świeradów-Zdrój muszą żyć! A żyjemy głównie z turystyki! Hotele, pensjonaty, Uzdrowisko funkcjonują, szlaki piesze i rowerowe za kilka dni będą dostępne. Tu tysiące ludzi pracuje dla turystów. Gdy Was nie będzie, sami nie damy sobie rady! - zaapelował.

- Teraz, gdy wiele osób walczy z żywiołem lub jego skutkami, to może być szokujące lub niezrozumiałe, ale zapraszamy w Góry Izerskie. Zachowajcie rozwagę, śledźcie komunikaty, ale jeśli chcecie i możecie przyjeżdżajcie! - tłumaczył. - W Świeradowie kwitną nawet rododendrony, życie toczy się dalej - dodał zachęcająco na koniec.

W komentarzach pod postem większość internautów zapewniła, że ma zamiar w najbliższych tygodniach przyjechać do Świeradowa-Zdroju. - Taki jest plan! Tylko będzie możliwość i będziemy jeździć jak najczęściej - napisała jedna z internautek. Niektórzy jednak zwrócili uwagę, że pojawiają się również krytyczne komentarze. - A kiedy ludzie pytają, czy są warunki do przyjazdu, to hejt się wylewa na nich i nie myślą właśnie o tym, że wy tam z turystów żyjecie - napisała inna.

