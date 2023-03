QUIZ. Czwartkowy test z geografii ogólnej. Tak trudno jeszcze nie było!

Policjant też człowiek. Zamiast mandatu wręczył szczotkę do odśnieżenia samochodu [VIDEO]

Quizy z geografii często dotyczą jednej wybranej kategorii. Tym razem sprawdzimy waszą wiedzę ogólną z geografii, zarówno tej polskiej, jak i światowej. Zdobycie kompletu 15 punktów uda się tylko najlepszym. Reszta będzie musiała zadowolić się nieco niższym wynikiem. Do której grupy dziś traficie? Najwyższa pora podjąć wyzwanie i rozwiązać quiz z geografii. Mamy nadzieję, że dobrze sobie poradzicie. Trzymamy za Was mocno kciuki!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Tak trudno jeszcze nie było! Wynik 12/15 osiągną nieliczni Pytanie 1 z 15 Na której półkuli znajduje się zwrotnik Koziorożca? północnej południowej Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.