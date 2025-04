i Autor: Shutterstock (3) Test wiedzy o państwach na literę W.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę W. Wielkie brawa już za 7/10

Wielki Czwartek to dobra pora na wielki test wiedzy o państwach na literę W! Kraje, których nazwa zaczyna się na tę literę, rozciągają się po całym świecie. Nie będzie więc łatwo! Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że każdego dnia budzicie się z widokiem mapy świata przed oczami. Do dzieła!