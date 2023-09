Quiz z geografii o państwach na literę "A". Sprawdź się!

Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie państw, które zaczynają się na literę "A". Znajdziemy je na różnych kontynentach, więc znajomość mapy świata będzie niezbędna. Zapytamy o stolice, rzeki, góry i inne ciekawostki. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii i macie znakomitą pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Pytamy o państwa na A. Absolutne minimum to 4 punkty Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Co jest stolicą Argentyny? Buenos Aires Bogota Cordoba Dalej