QUIZ. Czwartkowy test z geografii ogólnej. Wynik 10/15 to będzie sukces!

Oto nasz najnowszy, czwartkowy quiz z geografii. Tym razem przygotowaliśmy dla Was test z wiedzy ogólnej. Nie oznacz to jednak, że będzie łatwo. Wręcz przeciwnie – czeka Was wyjątkowo trudne zadanie. Wynik 10/15 lub lepszy osiągną tylko nieliczni, prawdziwi mistrzowie wiedzy geograficznej. Będziecie jednym z nich? Do dzieła!