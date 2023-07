Wiemy ile czasu to potrwa

Co za koszmar

Co napisał mężczyzna?

Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie popularnych wakacyjnych kurortów i miast, chętnie odwiedzanych przez Polaków. Jeśli lubicie podróżować, a w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z naszymi pytaniami. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się! Dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Quiz geograficzny o wakacyjnych kurortach. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Polacy uwielbiają te wakacyjne kurorty! Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy. Big Ben, Tower of Bridge czy Buckingham Palace to charakterystyczne atrakcje... Londynu Nowego Jorku Berlina Dalej