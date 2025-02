Pies wsiadł do tramwaju na Dworcu Świebodzkim. Potem zjadł z motorniczym śniadanie

Nasz dzisiejszy quiz z geografii sprawdzi waszą ogólną wiedzę z geografii, zarówno tej polskiej, jak i światowej. Zdobycie kompletu 15 punktów uda się tylko garstce wybrańców. Prawdziwym ekspertom. Reszta będzie musiała zadowolić się nieco niższym wynikiem. Do której grupy traficie?

Najwyższa pora podjąć wyzwanie i rozwiązać quiz z geografii. Mamy nadzieję, że dobrze sobie poradzicie. Trzymamy za Was mocno kciuki!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Wyzwanie tylko dla prawdziwych ekspertów! Pytanie 1 z 15 Jaka rzeka jest najdłuższa na świecie? Amazonka Nil Jangcy Missisipi Następne pytanie

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.