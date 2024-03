Quiz. Czy zdałbyś maturę z geografii? Pytania z arkuszy CKE. Będzie ciężko. Poziom rozszerzony

Policjanci zatrzymali go nad morzem. „Był zaskoczony”. Żeby uniknąć kary, zmienił nawet płeć

Matura 2024 tuż, tuż. Wszystko zacznie się 7 maja od egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z pozostałymi przedmiotami obowiązkowymi. Do wyboru obowiązkowo jest jeden przedmiot dodatkowy, który trzeba zdać na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest m.in. historia, biologia, chemia, fizyka i geografia. Test z geografii w piątek, 17 maja 2024. Początek o godz. 9. Maturzyści na jego napisanie będą mieli 180 minut. Czy matura z geografii jest trudna? Jakich pytań można się spodziewać? Poniżej znajdziecie quiz, który pomoże Wam zorientować się, jak wygląda matura z geografii - matura test online. Oczywiście w quizie znajdziecie tylko pytania zamknięte. Na prawdziwej maturze z geografii są również pytania otwarte. Pytania i odpowiedzi pochodzą z arkuszy CKE z geografii, z egzaminów maturalnych z ostatnich lat. Do zdobycia jest 10 punktów. Powodzenia!