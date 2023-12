Pogrzeb Gabriela Seweryna. Ksiądz ujawnił, co go łączyło ze zmarłym. To wspomnienie łamie serce

To umiejętność, którą powinien posiadać każdy grzybiarz: odróżnianie grzybów jadalnych od trujących. Niektóre gatunki są jednak do siebie bardzo podobne i łatwo się pomylić. Taki błąd może nawet kosztować życie! Dlatego przestrzegamy przed zbieraniem grzybów, co do których nie mamy pewności, że są jadalne. A grzybiarzy, którzy są pewni, że potrafią odróżnić grzyby jadalne od trujących, zapraszamy do sprawdzenia sił w naszym quizie poniżej. Lepiej nie popełnić błędu!

Czy ten grzyb jest jadalny? Nie możesz się pomylić! Pytanie 1 z 12 Czy ten grzyb jest jadalny? Tak Nie Dalej

Quiz ze znajomości grzybów

Quiz to rodzaj zabawy, która polega na sprawdzeniu swojej wiedzy z jakiegoś tematu. W naszym quizie ze znajomości grzybów sprawdzamy, jak nasi czytelnicy radzą sobie z odróżnianiem grzybów jadalnych od trujących. Choć quiz należy traktować jako zabawę, uzyskany wynik może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

