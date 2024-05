Matura 2024 z WOS-u odbędzie się w piątek, 10 maja 2024 roku. Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zdaniem wielu uczniów do najłatwiejszych nie należy.

Jeśli jesteś ciekawy, czy masz szansę zdać maturę 2024 z WOS-u, rozwiąż nasz quiz. Znajdziesz w nim zadania z arkuszy CKE z poprzednich la, a także ogólne pytania z WOS. Uzbierasz 30% punktów? To naszym teście przynajmniej 5 poprawnych odpowiedzi!

QUIZ. Matura WOS 2024. Sprawdź, czy zdasz egzamin z WOS-u. Osiągniesz 30 procent? Pytanie 1 z 15 Kto był więcej razy premierem? Donald Tusk Waldemar Pawlak Obaj byli tyle samo razy Dalej

