Tragedia na Śnieżce. Żona jednej z ofiar przerwała milczenie. "Jakim prawem to zrobiliście"?

Nastolatka potrącona, 5-latka przygnieciona do ściany. Groza przy centrum handlowym

Dziś pytamy o tytuły polskich, rockowych hitów. Trzeba rozpoznać je po jednym słowie, albo po słowie, którego w tytule… zabrakło. W niektórych pytaniach trzeba będzie wskazać prawidłowy tytuł piosenki. Do dzieła!

Quiz. Największe rockowe hity. Rozpoznasz je po jednym słowie? Dla prawdziwych fanów Pytanie 1 z 15 Na początek coś banalnego. Perfect śpiewał w swoim hicie "Nie płacz..." Jolka Ewka Baśka Ela Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie.