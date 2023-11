QUIZ. Ortografia dla mistrzów! Trudne słowa na literę "c". Celujemy w wynik 10/12 minimum!

Wielka akcja saperów we Wrocławiu. Na placu budowy odkryto cały arsenał

Chrabąszcz, chaszcze, cuda, cukierek - pamiętacie te słowa ze szkolnych dyktand? Spędzały Wam sen z powiek czy zawsze pisaliście je poprawnie, zdobywając oceny celujące i bardzo dobre ze sprawdzianów ortograficznych? Bez względu na odpowiedź zapraszamy Was do wspólnej zabawy - rozwiązania naszego quizu ortograficznego - ortografia dla mistrzów. Tym razem sprawdzamy, czy potraficie poprawnie napisać wyrazy na literę "c". Wszystkie słowa, które wybraliśmy, zawierają w sobie litery "ó" i "u", "rz" i "ż", lub "h" i "ch". W końcu sprawdzamy zasady ortografii! Pamiętajcie, że zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

Quiz. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "c". Spraw, by pani od polskiego była z ciebie dumna! Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Wskaż poprawną pisownię: chrzan chżan Dalej

Czym jest quiz? Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z pytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Zabawa bywa niekiedy prowadzona przed kamerami telewizyjnymi, wówczas quiz taki staje się odmianą teleturnieju.