QUIZ. Pamiętasz te wierszyki z dzieciństwa? My zaczynamy, Ty kończysz!

My podajemy początek, a Twoim zadaniem jest dokończyć! Brzmi łatwo? Przekonaj się, czy naprawdę znasz je na pamięć!

Gotowy na sentymentalną podróż? Rozwiąż quiz i sprawdź swój wynik!

Pamiętasz te wierszyki z dzieciństwa? My zaczynamy, Ty kończysz! Pytanie 1 z 15 Dokończ popularny wierszyk. Kto ty jesteś? mały Polak Polak mały dzielny chłopak syn swej mamy Następne pytanie

