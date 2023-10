i Autor: Pixabay Quiz o jesiennych przysłowiach - zdj. ilustracyjne.

QUIZ. Przysłowia o jesieni. Już pięć punktów będzie sukcesem!

Jesień w pełni, więc czas sprawdzić, jaki jest stan Waszej wiedzy o przysłowiach i powiedzeniach o jesieni. Idealną okazją do tego będzie nasz quiz, w którym zapytaliśmy o dziesięć przysłów związanych z jesienią. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że mamy do czynienia z prawdziwą jesieniarą i znawcą przysłów. Do dzieła!