QUIZ. Sobotnia ortografia. Arcytrudne słowa na literę "k". Kosmiczny poziom testu! Komplet punktów dla mistrzów ortografii

Kuksaniec, kształt, krzak, kożuch, kąt, kontemplacja, konstytucja - trudnych słów na literę "k" w języku polskim nie brakuje. W naszym quizie sobotnia ortografia z se.pl, w cyklu trudnych słów na poszczególne litery alfabetu, wybraliśmy dwanaście wyrazów zaczynających się na literę "k". Sprawdzamy przy okazji waszą wiedzę z zakresu ortografii i pisownię: rz, ż, h, ch, u, ó, małą i wielką literą oraz pisownię wyrazów razem i osobno. Pamiętajcie jednak, że nasz quiz sobotnia ortografia z se.pl to zabawa, ale połączona z nauką, bo przecież zależy nam, aby pisać poprawnie. Nikt tutaj ocen nie wystawia, a w razie pomyłki, zawsze można go rozwiązać ponownie i poprawić swój wynik. Nie oznacza to jednak, że quiz jest prosty. Przeciwnie - jego poziom jest kosmicznie wysoki! Czytajcie uważnie pytania i odpowiedzi. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!