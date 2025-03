Grzyby w marcu? Ekspert nie ma wątpliwości. Wysyp borowików to mit

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Co się dzieje?

Zielone znaki coraz częściej na drogach. Kierowcy przecierają oczy ze zdumienia! O co chodzi?

Quiz ortograficzny. Wyzwanie nawet dla mistrzów

Oto nasz najnowszy quiz ortograficzny. Przejdź do testu i sprawdź, czy Twoja znajomość zasad języka polskiego nie ma żadnych słabych punktów!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Ten test to wyzwanie nawet dla mistrzów Pytanie 1 z 15 Która forma jest poprawna? wogóle w ogóle Następne pytanie

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.