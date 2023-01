i Autor: Shutterstock Quiz. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "h"

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "h". Hańbą będzie wynik poniżej 9/12!

Skoro dziś sobota, to znak, że czas na quiz sobotnia ortografia z se.pl. W naszym cyklu ortograficznych zmagań z trudnymi słowami na poszczególne litery alfabetu przyszła pora na "h". Wydaje wam się, że będzie prosto, bo dylemat pisowni "h" czy "ch" odpada? Nic bardziej mylnego! Wszak to trudne słowa, więc łatwo nie będzie. Podejmujecie wyzwanie? Zapraszamy do zabawy z se.pl!