Trudne słowa na literę "t"

Sobotnia ortografia

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "t". Tylko puryści zdobędą komplet punktów! Podejmiesz wyzwanie?

Witajcie w naszym cotygodniowym quizie sobotnia ortografia z SE.pl! W ramach naszego cyklu ortograficznych quizów o trudnych słowach na kolejne litery alfabetu proponujemy Wam zabawę z literką "t"! Uprzedzamy, że będą to totalnie trudne słowa! Komplet punktów zdobędą tylko najlepsi. To jak? Gotowi? Zapraszamy do zabawy!