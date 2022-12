i Autor: pixabay.com QUIZ. Świąteczne tradycje i zwyczaje. Znasz je wszystkie? 10/15 to będzie sukces!

Boże Narodzenie tuż, tuż… Dla wielu z nas to czas szczególny i magiczny. Nie bez powodu uważa się, że to najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt. Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest również wiele tradycji oraz zwyczajów. Znacie je wszystkie? Jesteście gotowi na święta? Sprawdźcie się w naszym quizie. Ale ostrzegamy, choć temat jest jak miły, łatwo nie będzie. Do dzieła!