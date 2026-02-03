Rekordowy wynik po kolędzie. Zebrali niemal 100 tys. zł od wiernych na "premie dla kapłanów"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-03 7:50

Okres wizyt duszpasterskich już się kończy więc coraz głośniej jest o podsumowaniach kolęd. Na taki krok zdecydowała się również parafia w Bolesławcu, która poinformowała jaką sumę udało się zebrać oraz co stanie się z pieniędzmi. Okazuje się, że spora ich część będzie przeznaczona na premie dla kapłanów.

Koperty po kolędzie w kościele

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Parafia w Bolesławcu zebrała rekordową kwotę od wiernych podczas tegorocznej kolędy.
  • Prawie 100 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na premie dla kapłanów, remont zakrystii i wsparcie diecezji.
  • Również ministranci otrzymali pokaźne datki. Sprawdź, ile zebrano i na co dokładnie przeznaczono te środki!

Tegoroczna kolęda w wielu parafiach przyniosła nie tylko spotkania duszpasterskie, ale również pokaźne wpływy finansowe. W niektórych miejscach kwoty zebrane od wiernych osiągnęły rekordowy poziom. Tak było m.in. w Bolesławcu w parafii Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja. Księża odwiedzili 1132 rodziny - ile "zarobili"? Całkiem sporo!

Rekordowy wynik po kolędzie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu opublikowala na swojej stronie internetowej w zakładce ogłoszeń informację o tym jak przebiegała tegoroczna kolęda. Okazuje się, że była całkiem obfita w ofiary. Księża podczas 1132 wizyt zebrali aż 92 tys. zł!

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej. W sobotę 24 stycznia zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Zaprosiło nas do swoich domów 1132 rodziny, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki temu mieliśmy okazję do wspólnej modlitwy i błogosławienia mieszkań. Przy okazji wizyty rodziny złożyły ofiary w wysokości 92000 zł - czytamy na stronie parafii.

To ogromna kwota - na co jednak zostanie przeznaczona? Zgodnie z zapowiedzią parafii pieniądze mają być przekazane m.in. kapłanom jako premie, lecz nie tylko. 

Z tych pieniędzy wypłacana jest premia dla kapłanów oraz przekazywana jest ofiara do kasy diecezji legnickiej. Większość tej kwoty zasiliła kasę parafialną i zostanie wykorzystana na remont zakrystii - czytamy w ogłoszeniu na stronie parafii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zasady wizyty duszpasterskiej. Jest 6 punktów

Kolęda 2025/2026 w nowej formie. Wiele parafii w Polsce wprowadza zmiany w tradycyjnych wizytach duszpasterskich
7 zdjęć

Zarobek ministrantów po kolędzie również pokaźny

Co ciekawe, w Bolesławcu całkiem sporo zarobili również ministranci, którzy chodzili po domach wraz z kapłanami. Okazuje się, że wierni przeznaczyli dla nich 11734 zł. 

Przy okazji wizyty były też przekazywane ofiary dla ministrantów, które wyniosły 11734 zł. Z tej kwoty otrzymali oni kieszonkowe, a reszta trafiła do kasy ministranckiej i będzie służyła ich formacji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniały czas przeżyty w Państwa domach i za wielką hojność - czytamy w ogłoszeniu na stronie parafii.

Sonda
Czy w Polsce potrzebne są kolejne kościoły?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA