Tegoroczna kolęda w wielu parafiach przyniosła nie tylko spotkania duszpasterskie, ale również pokaźne wpływy finansowe. W niektórych miejscach kwoty zebrane od wiernych osiągnęły rekordowy poziom. Tak było m.in. w Bolesławcu w parafii Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja. Księża odwiedzili 1132 rodziny - ile "zarobili"? Całkiem sporo!

Rekordowy wynik po kolędzie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu opublikowala na swojej stronie internetowej w zakładce ogłoszeń informację o tym jak przebiegała tegoroczna kolęda. Okazuje się, że była całkiem obfita w ofiary. Księża podczas 1132 wizyt zebrali aż 92 tys. zł!

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej. W sobotę 24 stycznia zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Zaprosiło nas do swoich domów 1132 rodziny, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki temu mieliśmy okazję do wspólnej modlitwy i błogosławienia mieszkań. Przy okazji wizyty rodziny złożyły ofiary w wysokości 92000 zł - czytamy na stronie parafii.

To ogromna kwota - na co jednak zostanie przeznaczona? Zgodnie z zapowiedzią parafii pieniądze mają być przekazane m.in. kapłanom jako premie, lecz nie tylko.

Z tych pieniędzy wypłacana jest premia dla kapłanów oraz przekazywana jest ofiara do kasy diecezji legnickiej. Większość tej kwoty zasiliła kasę parafialną i zostanie wykorzystana na remont zakrystii - czytamy w ogłoszeniu na stronie parafii. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zarobek ministrantów po kolędzie również pokaźny

Co ciekawe, w Bolesławcu całkiem sporo zarobili również ministranci, którzy chodzili po domach wraz z kapłanami. Okazuje się, że wierni przeznaczyli dla nich 11734 zł.

Przy okazji wizyty były też przekazywane ofiary dla ministrantów, które wyniosły 11734 zł. Z tej kwoty otrzymali oni kieszonkowe, a reszta trafiła do kasy ministranckiej i będzie służyła ich formacji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniały czas przeżyty w Państwa domach i za wielką hojność - czytamy w ogłoszeniu na stronie parafii.