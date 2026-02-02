Dramat na ulicy w Ziębicach. Próbował uprowadzić dziewczynkę

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, 27 stycznia nieznany wówczas mężczyzna zaatakował małoletnią dziewczynkę. Do próby porwania doszło na skrzyżowaniu ulic, w pobliżu przejścia dla pieszych w Ziębicach. Napastnik chwycił dziecko za rękę i próbował zmusić je, by poszło z nim w kierunku przeciwnym do jej domu. Gdy dziewczynka zaczęła stawiać opór, mężczyzna stał się agresywny i szarpał ją za kurtkę.

Cała sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie odważna reakcja przypadkowego przechodnia. Świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, zainterweniował w zdecydowany sposób. Wystraszony napastnik uciekł.

- Na całe szczęście dzięki świadomej i zdecydowanej postawie przechodnia, napastnik został zmuszony do puszczenia dziewczynki, która chwilę później bezpiecznie wróciła do swojego domu.

- podkreśla asp. szt. Paweł Pitoń z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Sprawca w areszcie

Sprawa została zgłoszona na policję w sobotę, 31 stycznia. Funkcjonariusze z komisariatu w Ziębicach potraktowali ją priorytetowo. Na podstawie zebranych informacji szybko wytypowali podejrzanego. O skuteczności ich działań najlepiej świadczy fakt, że zatrzymanie miało miejsce jeszcze tego samego dnia.

- Ziębiccy policjanci bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia zatrzymali mężczyznę, który usiłował uprowadzić małoletnią dziewczynkę. (...) Dzięki pozyskanym do sprawy informacjom ziębiccy policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawcę zdarzenia

- informuje rzecznik ząbkowickiej policji.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już poważne zarzuty. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie uprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15. roku życia. Za ten czyn polskie prawo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny na okres 2 miesięcy.

Policja po raz kolejny apeluje o czujność i szybkie informowanie o wszelkich podejrzanych sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zwłaszcza najmłodszych.