Spłonęła Biedronka w Polkowicach. Trzech strażaków zostało rannych

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-02-01 18:43

Całkowicie spłonął w niedzielę (1.02) budynek marketu w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Z ogniem walczyły 23 jednostki straży pożarnej. Trzech strażaków zostało niegroźnie rannych. Trwa dogaszenie zgliszczy.

  • Market w Polkowicach doszczętnie spłonął
  • Z ogniem walczyły 23 zastępy straży pożarnej
  • Trzech strażaków zostało lekko rannych
  • Trwa dogaszanie zgliszczy, na miejscu 13 jednostek
  • Przyczyny pożaru zbada policja

Ogień w sklepie Biedronka przy ul. Ogrodowej pojawił się w niedzielę rano. Pożar szybko objął cały budynek. W kulminacyjnym momencie na miejscu były 23 zastępy straży pożarnej. Budynek marketu doszczętnie spłonął. Rzecznik polkowickiej straży mł. kpt. Adrian Ziemiański powiedział PAP, że trwa jeszcze dogaszanie zgliszczy. - Na miejscu nadal pracuje 13 zastępów straży pożarnej - powiedział Ziemiański.

Podczas akcji gaśniczej trzech strażaków zostało niegroźnie rannych. Jeden ma wybity bark, drugi złamaną kość piszczelową, a trzeci zranioną dłoń. Przyczyny pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie

POLKOWICE