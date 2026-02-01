Market w Polkowicach doszczętnie spłonął

Z ogniem walczyły 23 zastępy straży pożarnej

Trzech strażaków zostało lekko rannych

Trwa dogaszanie zgliszczy, na miejscu 13 jednostek

Przyczyny pożaru zbada policja

Ogień w sklepie Biedronka przy ul. Ogrodowej pojawił się w niedzielę rano. Pożar szybko objął cały budynek. W kulminacyjnym momencie na miejscu były 23 zastępy straży pożarnej. Budynek marketu doszczętnie spłonął. Rzecznik polkowickiej straży mł. kpt. Adrian Ziemiański powiedział PAP, że trwa jeszcze dogaszanie zgliszczy. - Na miejscu nadal pracuje 13 zastępów straży pożarnej - powiedział Ziemiański.

Podczas akcji gaśniczej trzech strażaków zostało niegroźnie rannych. Jeden ma wybity bark, drugi złamaną kość piszczelową, a trzeci zranioną dłoń. Przyczyny pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie