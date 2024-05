Bernie nowym lokatorem wrocławskiego zoo! Do Polski przyleciał z Irlandii

Co o tym sądzicie?

Praca we Wrocławiu – najważniejsze informacje o lokalnym rynku

Wrocław w obliczu zmian. Nowy Targ zmieni się nie do poznania

Wrocław to jedno z najpopularniejszych miast w Polsce, które co roku wita ogrom turystów. Atrakcji jest tam co niemiara, więc nie sposób o nudę.

Większość odwiedzających udaje się zazwyczaj na Nowy Targ, choć spora część osób uważa, że lepiej unikać tego miejsca w mieście. Dlaczego? Okazuje się, że owy plac w szczególności latem był przysłowiową "patelnią", a brak roślinności nie dawał dotychczas możliwości schronienia czy ochłodzenia w cieniu.

Na szczęście problem został dostrzeżony przez władze metropolii i już niebawem wszystko może się zmienić. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Na placu Nowy Targ we Wrocławiu trwa metamorfoza. Mieszkańcy i turyści zyskają "dżunglę" w centrum miasta

Nie od dziś wiadomo, że na placu Nowy Targ w stolicy Dolnego Śląska brakuje zieleni, a ogromne płyty betonu zaczęły męczyć lokalnych mieszkańców. Właśnie dlatego dokładnie 7 września 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą i symbolicznie usuniętą pierwszą płytę z placu, która miała oznaczać początek rewolucji zazielenienia centrum miasta.

Metamorfoza będzie dość radykalna [...] Dołożymy około 170 drzew, w sumie 63 tys. roślin. To miejsce będzie miało inny charakter. Będzie możliwość wprowadzenia terenu zielonego i zachowania tej funkcji placu. Jednego z najważniejszych historycznych placów we Wrocławiu - mówił wówczas Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Aktualnie można już zobaczyć pierwsze kwiaty, krzewy i drzewka, które ozdabiają teren w centrum i detronizują niechlubną "betonozę". Faktyczne efekty zazielenienia placu z pewnością będzie można odczuć już w tym sezonie, a na przestrzeni kolejnych kilku lat będzie coraz lepiej.