i Autor: reidy68/cc0/Pixabay.com

Robiły to maluszkom ze żłobka! Trzy opiekunki zwolnione dyscyplinarnie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Trzy opiekunki jednego ze żłobków w Wałbrzychu zostały zwolnione dyscyplinarnie z pracy, po tym jak ujawniono, co robiły w obecności maluszków. Prawdę ujawnił mężczyzna, którego zaniepokoiło zachowanie jego dziecka. Dostarczył on do prokuratury nagranie dokumentujące, że kobiety m.in. używały wulgarnego słownictwa, ale są podejrzane o gorsze rzeczy.