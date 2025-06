Holenderski podróżnik zachwycony Polską

Polska od lat zachwyca swoją różnorodnością – od tętniących życiem metropolii, przez malownicze miasteczka, aż po dziką przyrodę i zabytki wpisane na listę UNESCO. Choć dla wielu Polaków to codzienność, coraz więcej turystów z zagranicy odkrywa nasz kraj na nowo i otwarcie mówi o jego wyjątkowości. Rośnie liczba osób, które nie tylko odwiedzają Polskę, ale też wracają tu regularnie z zachwytu, sentymentu, a czasem nawet z miłości. Jednym z nich jest holenderski podróżnik, który swoją sympatią do Polski zaraża setki tysięcy internautów.

Polska idealna na wakacje? Zagraniczny turysta namawia do przyjazdu

Luke Patrick Hoogmoed, holenderski podróżnik i influencer od lat przemierza Europę wzdłuż i wszerz, ale jedno miejsce zdaje się niezmiennie przyciągać jego uwagę - Polska. Na początku roku Hoogmoed opublikował ranking polskich miast, w którym najwyżej ocenił Wrocław. Porównał spacer po tym mieście do wizyty w parku rozrywki, podkreślając jego wyjątkową atmosferę i bogatą architekturę. Wysoko ocenił także Warszawę, Kraków oraz Gdańsk, choć to właśnie stolica Dolnego Śląska skradła jego serce swoją urodą.

Lato jest tuż za rogiem i najprawdopodobniej już zastanawiasz się nad miejscami do odwiedzenia. Przestań myśleć o Barcelonie, Mykonos i Ibizie. Spróbuj choć raz czegoś innego i odwiedź Warszawę lub inne duże miasto w Polsce, ponieważ wszystkie są niesamowite - napisał influencer w jednym z postów na Instagramie.

Polska miłość i nowe życie w Warszawie

Co ciekawe zagraniczny turysta podczas jednej z wizyt w kraju poznał swoją obecną dziewczynę. Ich pierwsze spotkanie odbyło się we Wrocławiu, a dziś najczęściej spotykają się w Warszawie, gdzie jego partnerka pracuje. To również jeden z powodów, dla których Hoogmoed planuje przeprowadzkę na miesiąc do polskiej stolicy w lipcu. Słowa i zachwyt nad Polską zagranicznego turysty to dla nas nie tylko powód do dumy, ale też dowód na to, że jako kraj mamy naprawdę wiele do zaoferowania.

Zagraniczny turysta zakochał się we Wrocławiu [ZDJĘCIA]