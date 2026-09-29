QUIZ. Robisz to na wakacjach? W tym kraju możesz dostać mandat! 10 podchwytliwych pytań

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-29 4:00

Wakacje to czas odpoczynku, ale za granicą warto uważać nie tylko na ceny czy pogodę. W niektórych krajach obowiązują zasady, które dla turystów z Polski mogą być sporym zaskoczeniem. To, co nad Wisłą jest zupełnie normalne, w popularnym kurorcie może skończyć się mandatem albo inną nieprzyjemną niespodzianką. Wiesz, czego lepiej nie robić podczas zagranicznego urlopu? Sprawdź się w naszym quizie.

Tablica z regulaminem i zakazami na plaży. O mandatach za granicą przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne

Wakacyjne zasady, o których turyści często nie wiedzą

Przed wyjazdem najczęściej sprawdzamy pogodę, ceny noclegów i atrakcje, które chcemy zobaczyć. Znacznie rzadziej zaglądamy do lokalnych przepisów, które obowiązują na miejscu. A właśnie one mogą zadecydować o tym, czy niewinna pamiątka z plaży albo zdjęcie przy zabytku nie skończy się mandatem.

We Włoszech szczególną ostrożność warto zachować na plażach i w najbardziej obleganych miastach turystycznych. W niektórych miejscach zabieranie piasku, kamieni czy muszli jest zabronione lub ograniczone. Lokalne przepisy mogą również określać, gdzie wolno jeść, pić czy przebywać w określony sposób.

Nie tylko Włochy mają zaskakujące przepisy

Jeszcze więcej nietypowych zasad można znaleźć w Singapurze. Turyści muszą pamiętać m.in. o ograniczeniach dotyczących picia alkoholu w miejscach publicznych w godzinach nocnych. Problemem może być również używanie e-papierosów czy zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

W Japonii z kolei warto pamiętać, że nie wszystkie leki dostępne bez recepty w Polsce można bez przeszkód wwieźć do kraju. Zanim spakujesz apteczkę, dobrze sprawdzić obowiązujące przepisy. Zaskoczyć może też kwestia tatuaży - niektóre tradycyjne łaźnie wciąż nie wpuszczają osób z widocznymi tatuażami.

Zasady mogą obowiązywać tylko w konkretnym mieście

Warto też pamiętać, że nie wszystkie wakacyjne zakazy są przepisami obowiązującymi w całym kraju. Część z nich wprowadzają samorządy konkretnych miast, kurortów czy właściciele popularnych atrakcji. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko ogólne zasady obowiązujące w danym państwie, ale również lokalne regulacje.

W naszym quizie znajdziesz sytuacje, które mogą przydarzyć się zwykłemu turyście. Czy wiesz, gdzie za kąpiel w fontannie można dostać mandat? Czy można zabrać piasek z włoskiej plaży? A co z piwem wypitym w miejscu publicznym późnym wieczorem w Singapurze?

Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy znasz nietypowe zasady obowiązujące podczas zagranicznych wakacji.

Robisz to na wakacjach? W tym kraju możesz dostać mandat! 10 podchwytliwych pytań
Pytanie 1 z 9
Jesteś w Wenecji. Widzisz kanał i masz ochotę wskoczyć do wody, żeby się ochłodzić. Możesz?
Jesteś w Wenecji. Widzisz kanał i masz ochotę wskoczyć do wody, żeby się ochłodzić. Możesz?
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