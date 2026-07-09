Piekło w rodzinnym domu

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu jaworskiego po zgłoszeniu dotyczącym kolejnego incydentu przemocy domowej. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna od dłuższego czasu miał zachowywać się agresywnie wobec swoich najbliższych, wzbudzając w nich poczucie zagrożenia.

Do zatrzymania doszło w piątek, 3 lipca, po tym, jak służby otrzymały zgłoszenie o awanturze w jednym z domów.

Brutalny atak na matkę

Jak ustalili funkcjonariusze, podczas agresywnej kłótni 35-latek wielokrotnie groził swoim rodzicom, że ich zabije. Na tym jednak nie poprzestał.

- Tuż przed północą dyżurny jaworskiej jednostki otrzymał informację, że 35-latek wszczął agresywną kłótnię, podczas której wielokrotnie groził rodzicom pozbawieniem życia. W trakcie zdarzenia zaatakował również swoją matkę, uderzając ją pięściami w okolice głowy i powodując obrażenia ciała. Agresor kierował także wobec obojga rodziców groźby pobicia i pozbawienia ich życia, co wzbudziło u pokrzywdzonych realna obawę, że faktycznie zostaną one spełnione

- przekazała podkom. Ewa Kluczyńska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Na szczęście mundurowi pojawili się na czas. Odizolowali furiata, obezwładnili go i przewieźli prosto do policyjnej celi.

Napastnik trafił za kraty. Co mu grozi?

Śledczy sprawnie zebrali dowody przeciwko domowemu oprawcy. Mężczyzna usłyszał już oficjalne zarzuty za pobicie matki oraz kierowanie gróźb karalnych, które realnie przerażały jego ofiary. Prokuratura oraz sąd nie miały wątpliwości, że 35-latek musi zostać natychmiast odizolowany od społeczeństwa.

- Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jaworze sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy

- informuje rzeczniczka jaworskiej policji.

Najbliższy czas agresor spędzi w zamknięciu, czekając na proces. Za kratami może jednak posiedzieć znacznie dłużej.

- Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

- dodaje policjantka.