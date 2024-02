i Autor: Elsemargriet/cc0/Pixabay.com 67-rolnik zginął pod kołami ciągnika, z którego wypadł w czasie jazdy. Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek, 26 lutego, w Starym Paczkowie pod Nysą, zdj. ilustracyjne

Ofiara wypadku miała wielkiego pecha

Rolnik zginął pod kołami ciągnika! Chwilę wcześniej sam go prowadził

67-rolnik zginął pod kołami ciągnika, z którego wypadł w czasie jazdy. Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek, 26 lutego, w Starym Paczkowie pod Nysą. Mężczyzna poruszał się drogą gruntową, a jak wstępnie ustaliła policja, to on prowadził pojazd, który po nim przejechał. Jak dodają mundurowi, 67-latek był przez długi czas reanimowany, ale bezskutecznie.