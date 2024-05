Rowerzystka w ciężkim stanie po zderzeniu z hulajnogą. Wstrząsające nagranie!

Rowerowy Maj we Wrocławiu

Legnica. Koszmarne zderzenie rowerzystki z 19-latkiem na hulajnodze

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 8 maja, około godziny 17 na płycie legnickiego Rynku. Jadący na elektrycznej hulajnodze 19-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kobiecie poruszającej się rowerem. Doszło do zderzenia, które wyglądała wstrząsająco - wszystko widać na nagraniu, które udostępniła legnicka policja!

- 66-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń i konieczne było przewiezienie jej do jednego z legnickich szpitali – mówi kom. Jagoda Ekiert z policji w Legnicy.

Obie osoby uczestniczące z zdarzeniu był trzeźwe. Co ciekawe, żadna z nich nie powinna znaleźć się w tym miejscu, bowiem obowiązuje tam zakaz ruchu. - Pomimo tego, że osoby popełniły wykroczenie, nie stosując się do oznakowania, to w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonej drogi z pierwszeństwem, obowiązuje tzw. zasada prawej ręki – dodaje kom. Jagoda Ekiert.

Dlatego mundurowi orzekli, że do zdarzenia doprowadził młody mężczyzna na hulajnodze elektrycznej. Przy okazji przypominają, że zarówno po legnickim Rynku, jak i deptaku - ulicy Najświętszej Marii Panny – nie wolno jeździć elektrycznymi hulajnogami!