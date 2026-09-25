Rusza wieloletni remont obserwatorium na Śnieżce. Koszt to prawie 25 mln zł

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał plac budowy wykonawcy remontu Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Jak poinformował w piątek kierownik placówki Piotr Krzaczkowski, prace powierzono firmie Pre-Fabrykat sp. z o.o. z Miłkowa. Inwestycja na najwyższym szczycie Karkonoszy potrwa do 2031 roku, a jej koszt wyniesie prawie 25 mln zł. Mimo szeroko zakrojonych robót, obserwatorium będzie działać bez przerw.

Modernizacja charakterystycznego budynku, przypominającego trzy połączone dyski, rozpocznie się od części, w której dawniej mieściła się restauracja.

W najbliższych dniach rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Generalny remont przejdą pomieszczenia, w których działa restauracja - od budowy i wymiany instalacji po remont wnętrz - poinformował Piotr Krzaczkowski.

Remont obejmie przede wszystkim dolny dysk, gdzie do 2015 roku funkcjonował lokal gastronomiczny. W całym obiekcie wymienione zostaną okna na metalowe, a budynek zyska nowe poszycie dachu. Inwestycja ma również na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kierownik obserwatorium podkreślił, że prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora, ponieważ budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Obserwatorium IMGW na Śnieżce

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Wyzwania logistyczne i plany na przyszłość

Prace remontowe na najwyższym szczycie Karkonoszy stanowią skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Ze względu na trudne warunki pogodowe roboty budowlane będą mogły być prowadzone jedynie przez kilkanaście tygodni w roku.

W zimie nie można dojechać na Śnieżkę, właściwie ten dojazd jest niemożliwy przez pół roku - zauważył Krzaczkowski.

W odnowionych przestrzeniach planowane jest ponowne otwarcie restauracji. Warunkiem jest jednak budowa sieci kanalizacyjnej, która odprowadzi ścieki do oczyszczalni w Karpaczu. Jak zapewnił kierownik obserwatorium, prace w tym kierunku są już podejmowane.

Pomiary meteorologiczne bez zakłóceń

Kluczowe dla systemu monitorowania pogody obserwatorium nie przerwie swojej działalności na czas remontu. Aby zapewnić ciągłość pomiarów, na szczycie Śnieżki postawiono już specjalny ogródek meteorologiczny.

Przez rok będziemy porównywać pomiary z przyrządów zainstalowanych na budynku obserwatorium z tymi rejestrowanymi w ogródku meteorologicznym na szczycie poza budynkiem. W przyszłym roku, gdy ruszy remont poszycia dachowego, będziemy mogli się przenieść całkowicie na szczyt, na zewnątrz - wyjaśnił Piotr Krzaczkowski.

Obserwatorium na Śnieżce: ikona Karkonoszy z historią

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, należące do IMGW, pełni kluczową rolę w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej. Jest to jedna z dwóch tego typu placówek w Polsce – druga znajduje się na Kasprowym Wierchu. Pomiary na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat, a zebrane dane należą do najcenniejszych w Europie, służąc do prognozowania pogody i badań nad zmianami klimatu.

Budynek w obecnym kształcie powstał w 1974 roku po pięciu latach budowy. W jego historii zapisała się katastrofa budowlana z marca 2009 roku. Wówczas pod naporem szadzi, śniegu i silnego wiatru zawalił się dysk górny. Remont i wzmocnienie jego konstrukcji trwały dwa lata.

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