Runął ciągnikiem z mostu i wpadł do rzeki! To uratowało 20-latka. Szokujący wypadek pod Świdnicą

Michał Michalak
2025-11-17 11:48

Mandatem i punktami karnymi został ukarany 20-latek, który spadł z mostu w Pszennie pod Świdnicą do rzeki Pilawa. Do wypadku doszło w sobotę, 15 listopada, na drodze krajowej nr 35. Kierujący ciągnikiem rolniczym i tak może mówić o szczęściu, bo przeprawa, z której runął ma najwyżej kilka metrów wysokości, więc nic poważnego mu się nie stało. Policja w Świdnicy ujawniła, jak doszło do wypadku.

Kierujący ciągnikiem spadł z mostu do rzeki Pilawa. Wypadek pod Świdnicą

i

Autor: Pixabay.com Mandatem i punktami karnymi został ukarany 20-latek, który spadł z mostu w Pszennie pod Świdnicą do rzeki Pilawa. Do wypadku doszło w sobotę, 15 listopada, na drodze krajowej nr 35, zdj. ilustracyjne
  • Wypadek ciągnika rolniczego w Pszennie, który spadł z mostu do rzeki, mógł być spowodowany próbą uniknięcia kolizji.
  • Młody kierowca stracił panowanie nad pojazdem, ale na szczęście uniknął poważnych obrażeń.
  • Poznaj szczegóły zdarzenia i dowiedz się, jakie konsekwencje poniósł traktorzysta.

Kierowca ciągnika spadł z mostu do rzeki. Wypadek na DK 35 pod Świdnicą

Kierujący ciągnikiem z przyczepą, który spadł z mostu do rzeki Pilawa, próbował uniknąć zderzenia z innym pojazdem. Do wypadku doszło w sobotę, 15 listopada, przed godz. 9.30, na drodze krajowej nr 35 w Pszennie pod Świdnicą. Według ustaleń policji 20-latek, jadąc w kierunku Świdnicy, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Bojąc się, że może uderzyć w tył poprzedzającego go samochodu, zaczął hamować.

- Kierujący ciągnikiem marki John Deere stracił panowanie nad pojazdem i spadł z mostu do rzeki. Mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń - powiedziała "Super Expressowi" asp. Magdalena Ząbek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Jak dodaje policjantka, kierujący, który był trzeźwy, został ukarany mandatem w wysokości 1 020 złotych i 10 punktami karnymi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

MOST
WYPADEK
ŚWIDNICA
RZEKA