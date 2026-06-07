Setki tysięcy skontrolowanych! Granica z Niemcami pod lupą służb

Spis treści
Rekordowe kontrole na zachodzie Polski
Jak poinformował PAP rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Paweł Biskupik, od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli — czyli od lipca 2025 r. — funkcjonariusze sprawdzili ponad 910 tys. osób oraz 420 tys. pojazdów na granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim.
W tym czasie blisko 650 cudzoziemcom odmówiono wjazdu do Polski. Najczęściej powodem był brak wymaganych dokumentów. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele państw spoza UE, m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji.
Nielegalne przekroczenia i zatrzymania
Straż Graniczna odnotowała również 250 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najczęściej w kierunku Niemiec próbowali przedostać się obywatele Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu.
W ręce funkcjonariuszy wpadło także 10 pomocników organizujących nielegalną migrację. Byli wśród nich obywatele Ukrainy, Polski i Mołdawii.
Poszukiwani i przemytnicy
Od początku prowadzenia kontroli zatrzymano 300 osób niepożądanych w Polsce — poszukiwanych przez organy ścigania lub podejrzanych o poważne przestępstwa.
Wśród nich byli m.in. sprawcy kradzieży pojazdów, fałszerze dokumentów oraz przemytnicy. Wartość przejętych towarów oszacowano na 3 mln zł.
Kontrole przedłużone do jesieni 2026
Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 r. Na mocy najnowszego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych zostały przedłużone do 1 października 2026 r.
Niemcy swoje kontrole na granicy z Polską prowadzą od października 2023 r.
Kto pilnuje granicy? Cała armia służb
Za działania na odcinku polsko‑niemieckim odpowiadają funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez:
- policję,
- Wojska Obrony Terytorialnej,
- Żandarmerię Wojskową,
- inne służby mundurowe.
Nadodrzański Oddział SG obejmuje również granicę z Czechami oraz zabezpiecza lotniska w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.