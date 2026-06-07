Setki tysięcy skontrolowanych! Granica z Niemcami pod lupą służb

Rekordowe kontrole na zachodzie Polski

Jak poinformował PAP rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Paweł Biskupik, od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli — czyli od lipca 2025 r. — funkcjonariusze sprawdzili ponad 910 tys. osób oraz 420 tys. pojazdów na granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim.

W tym czasie blisko 650 cudzoziemcom odmówiono wjazdu do Polski. Najczęściej powodem był brak wymaganych dokumentów. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele państw spoza UE, m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji.

Nielegalne przekroczenia i zatrzymania

Straż Graniczna odnotowała również 250 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najczęściej w kierunku Niemiec próbowali przedostać się obywatele Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu.

W ręce funkcjonariuszy wpadło także 10 pomocników organizujących nielegalną migrację. Byli wśród nich obywatele Ukrainy, Polski i Mołdawii.

Poszukiwani i przemytnicy

Od początku prowadzenia kontroli zatrzymano 300 osób niepożądanych w Polsce — poszukiwanych przez organy ścigania lub podejrzanych o poważne przestępstwa.

Wśród nich byli m.in. sprawcy kradzieży pojazdów, fałszerze dokumentów oraz przemytnicy. Wartość przejętych towarów oszacowano na 3 mln zł.

Kontrole przedłużone do jesieni 2026

Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 r. Na mocy najnowszego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych zostały przedłużone do 1 października 2026 r.

Niemcy swoje kontrole na granicy z Polską prowadzą od października 2023 r.

Kto pilnuje granicy? Cała armia służb

Za działania na odcinku polsko‑niemieckim odpowiadają funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez:

policję,

Wojska Obrony Terytorialnej,

Żandarmerię Wojskową,

inne służby mundurowe.

Nadodrzański Oddział SG obejmuje również granicę z Czechami oraz zabezpiecza lotniska w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

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