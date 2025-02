Wrocław. Recydywista zatrzymany za rozboje

Jesienią 2024 roku 34-letni Michał B. siał postrach w okolicach Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Był bardzo niebezpieczny – z nożem w ręku napadał na przypadkowe osoby.

- Mężczyzna podejrzany jest o to, że we wrześniu i październiku 2024 roku w okolicach Dworca Głównego PKP we Wrocławiu, posługując się nożem, doprowadził pokrzywdzonych do stanu bezbronności, a następnie zabrał im mienie w postaci pieniędzy, telefonów, laptopa i odzieży – informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W tym czasie mężczyzna napadł na trzy osoby, a łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła około 9 870 złotych oraz 45 euro.

- W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Michał B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień – dodaje rzeczniczka.

Decyzją sąd, podejrzany został aresztowany na 3 miesiące. Michał B. działał w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa, czyli recydywy, dlatego za zarzucane czyny grozi mu aż do 30 lat pozbawienia wolności.