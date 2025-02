Widziałeś go?

Pojawił się nagle i w ciągu niespełna minuty zdemolował ogródek restauracji Bube przy ul. św. Antoniego we Wrocławiu. Był jak w amoku. Mimo że momentami nie był w stanie utrzymać równowagi, przewracał i niszczył infrastrukturę z wielką zawziętością.

- Widok, który zastaliśmy rano, idąc z nadzieją do pracy na fajny, weekendowy dzień… przerósł nas jak nigdy. Zdjęcia oddają to, co ujrzeliśmy wchodząc na ulicę – szok, niedowierzanie, słaby żart, czy wybuch bomby??? - czytamy na profilu na Facebooku „Bube Restauracja i Pizza”.

Do zdarzenia doszło nad ranem w sobotę, 1 lutego. - Po obejrzeniu monitoringu okazało się, że nad ranem o 5:09 nasz ogródek został doszczętnie zdewastowany przez pijanego wandala. Przewrócił konstrukcję, połamał dekoracje, stoliki, przewrócił ogrzewacze, poszarpał na strzępy nasze cudowne światełka – poinformowali właściciele lokalu dodając, że „straty to około 10-15 tysięcy złotych, co oznacza konieczność odbudowy wszystkiego od podstaw”.

Sprawa została zgłoszona na policję. - Czekamy na dodatkowy monitoring z okolicy. Z tego, co wiemy, sprawca kierował się w stronę synagogi, niszcząc po drodze całą zieleń, którą napotkał. Jeśli ktoś z Was widział coś więcej – dajcie nam znać. Dla znalazcy przewidujemy pyszną kolację na nasz koszt! - apelują właściciele restauracji.

Odbudowę ogródka przy lokalu można wspomóc również poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl