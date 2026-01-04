Siedmiokilometrowy korek przed granicą z Niemcami. Samochody toczyły się w żółwim tempie

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-01-04 9:12

Kierowcy podróżujący autostradą A4 w kierunku Niemiec przeżyli w sobotni wieczór prawdziwy koszmar. Na odcinku prowadzącym do przejścia granicznego w Jędrzychowicach utworzył się gigantyczny korek, który sparaliżował ruch na kilka godzin. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy sięgał nawet godziny, a sznur samochodów miał długość około siedmiu kilometrów.

Korek na autostradzie - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Wygenerowane przez AI
A4: Gigantyczny korek do Niemiec sparaliżował ruch w Jędrzychowicach

W sobotę, 3 stycznia, wieczorem GDDKiA poinformowała, że korek między węzłami Zgorzelec a Godzieszów na autostradzie A4 ma około siedmiu kilometrów długości. Główną przyczyną powstania zatoru były selektywne kontrole dokumentów prowadzone przez niemieckich funkcjonariuszy. Dodatkowo, na tym odcinku autostrady występuje zwężenie jezdni, co jeszcze bardziej spowalniało ruch.

Kolejną przyczyną paraliżu na A4 był wzmożony ruch związany z powrotami Polaków mieszkających w Niemczech, po świąteczno-noworocznej przerwie.

Na innych przejściach było spokojniej

Część kierowców, żeby uniknąć stania w długim korku, decydowała się na wjazd do Niemiec przez mniej uczęszczane przejścia graniczne. Jak informuje RMF FM, korzystali oni m.in. z przejść w Radomierzycach, gdzie ruch odbywał się płynniej lub w Zgorzelcu, gdzie granicę można przekraczać wyłącznie samochodami osobowymi.

Służby nie odnotowały kolizji ani wypadków na tym odcinku. Kierowcy byli ostrzegani o utrudnieniach za pomocą komunikatów wyświetlanych na tablicach zmiennej treści umieszczonych nad drogą.

Zator na A4 rozładował się przed godziną 23:00.

Warto śledzić komunikaty

Czas powrotów ze świąt jeszcze się nie skończył. Nie jest zatem wykluczone, że sytuacja może się powtórzyć również w niedzielne popołudnie i wieczór. Warto więc na bieżąco śledzić komunikaty o sytuacji na drogach.

A4
KORKI
NIEMCY
AUTOSTRADA A4
PRZEJŚCIE GRANICZNE
POLACY W NIEMCZECH
A4 ZABLOKOWANA
UTRUDNIENIA A4