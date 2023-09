i Autor: Google Street View Silny wstrząs w kopalni Rudna. Na szczęście nikt nie ucierpiał

Niebezpieczne zjawisko

Silny wstrząs w kopalni Rudna. "Miał siłę górniczej ósemki"

Do silnego wstrząsu doszło we wtorek, 19 września wieczorem w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (woj. dolnośląskie). Na szczęście w rejonie zagrożenia nie było górników. Nie ma osób poszkodowanych.