Skandal we Wrocławiu. Zakonnik z potwornymi zarzutami. Miał zgwałcić osobę małoletnią!

Jak podaje Onet, powołując się na publikację Więź.pl, wrocławska prokuratura przedstawiła Kazimierzowi L. zarzut zgwałcenia osoby małoletniej, a także zmuszenia innej osoby do tzw. innej czynności seksualnej.

Według ustaleń Więź.pl zakonnik ze zgromadzenia oblatów został objęty środkami zapobiegawczymi: dozorem policji, zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych, a także zakazem opuszczania kraju.

Kazimierz L. jest znanym we Wrocławiu duchownym — profesorem teologii i duchowości małżeństwa na Papieskim Wydziale Teologicznym. Przez 33 lata kierował wspólnotą „Umiłowany i umiłowana”, działającą przy parafii na wrocławskich Popowicach. W 2025 roku wspólnota została rozwiązana po licznych sygnałach o nadużyciach duchowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a prokuratura kontynuuje czynności wyjaśniające