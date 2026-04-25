Skandal we Wrocławiu. Zakonnik z potwornymi zarzutami. Miał zgwałcić osobę małoletnią!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-04-25 12:19

Wobec Kazimierza L., zakonnika i wykładowcy z Wrocławia, prokuratura postawiła zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dwóch osób - informuje Onet, powołując się na ustalenia portalu Więź.pl. Duchowny, związany przez lata ze wspólnotą „Umiłowany i umiłowana”, został objęty środkami zapobiegawczymi.

i

Autor: Strong Pictures/ Shutterstock
Super Express Google News

Jak podaje Onet, powołując się na publikację Więź.pl, wrocławska prokuratura przedstawiła Kazimierzowi L. zarzut zgwałcenia osoby małoletniej, a także zmuszenia innej osoby do tzw. innej czynności seksualnej.

Według ustaleń Więź.pl zakonnik ze zgromadzenia oblatów został objęty środkami zapobiegawczymi: dozorem policji, zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych, a także zakazem opuszczania kraju.

Kazimierz L. jest znanym we Wrocławiu duchownym — profesorem teologii i duchowości małżeństwa na Papieskim Wydziale Teologicznym. Przez 33 lata kierował wspólnotą „Umiłowany i umiłowana”, działającą przy parafii na wrocławskich Popowicach. W 2025 roku wspólnota została rozwiązana po licznych sygnałach o nadużyciach duchowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a prokuratura kontynuuje czynności wyjaśniające

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki