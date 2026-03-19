Skażenie wody w dolnośląskiej gminie i pilny komunikat Sanepidu

Fatalne wiadomości dla mieszkańców części gminy Walim na Dolnym Śląsku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu wydał jednoznaczny komunikat, w którym informuje o skażeniu wody w sieci wodociągowej. W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych wykryto obecność niebezpiecznych dla zdrowia bakterii E. coli. Gmina Walim opublikowała oficjalne ostrzeżenie dla mieszkańców.

"Uwaga mieszkańcy Walimia, Jugowic i Zagórza Śląskiego! W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu informujemy, że woda w sieci wodociągowej w miejscowościach Walim, Jugowice oraz Zagórze Śląskie (część zasilana z ujęcia przy ul. J. Kuliga) jest niezdatna do spożycia. Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (np. mycia podłóg) oraz spłukiwania toalet. Nie należy jej spożywać ani używać do przygotowywania posiłków."

Alert RCB dla mieszkańców

Sytuacja jest na tyle poważna, że do mieszkańców powiatu wałbrzyskiego rozesłano specjalne ostrzeżenie za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach SMS znalazł się apel o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń lokalnych władz.

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia w części gminy Walim - Zagórzu Śląskim oraz części Jugowic i Walimia. Śledź komunikaty Urzędu Gminy"

- informuje alert RCB.

Gdzie pobrać czystą wodę? Ruszyły beczkowozy

Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpiecznej wody pitnej, gmina zorganizowała pomoc. Na ulice dotkniętych skażeniem miejscowości wyjechały beczkowozy, z których można pobierać wodę.

- Na terenie Gminy Walim wodę pitną dostarczają trzy beczkowozy: pierwszy – kursujący od ul. Kościuszki w Walimiu w dół miejscowości (i z powrotem), drugi – od ul. Gazowej w Jugowicach w kierunku Zagórza Śląskiego (i z powrotem), trzeci – będzie stał na pętli autobusowej w Zagórzu Śląskim

- przekazał Urząd Gminy Walim.

Kiedy woda znów będzie zdatna do picia?

Kiedy sytuacja wróci do normy? Jak informuje gmina, służby już podjęły działania.

- Trwa intensywne czyszczenie oraz dezynfekcja zbiorników wodnych. Kolejne badania zaplanowane są na czwartek. Jeśli ich wyniki potwierdzą poprawę jakości wody, najwcześniej w piątek będzie ona ponownie dopuszczona do spożycia. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów

- informuje gmina.