Sławomir opuścił szpital i przepadł. Kilka dni później znaleziono jego ciało

Zaginięcie mieszkańca Nowej Rudy zgłoszono 31 sierpnia, gdy samowolnie opuścił kłodzki szpital. Służby udostępniły zdjęcie mężczyzny, ruszając do szeroko zakrojonych poszukiwań. W działaniach uczestniczyli kłodzcy strażacy oraz ochotnicy z OSP Jaszkowa Dolna, którzy skupili się na przeszukiwaniu Nysy Kłodzkiej i przyległych brzegów. Po czterdziestu minutach na wysokości ulicy Skośnej ratownicy odkryli ludzkie zwłoki.

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Wtorkowe czynności ostatecznie potwierdziły personalia zmarłego pacjenta. „Nic nie wskazuje na to, by zmarł w wyniku przestępstwa. Czekamy na wyniki sekcji zwłok” – przekazała portalowi Fakt podinsp. Wioletta Martuszewska z kłodzkiej policji.

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