Koszmarny wypadek na A4 w kierunku Wrocławia. Kobieta zginęła na miejscu!

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej potwierdzili, że wypadek miał miejsce 18 lipca na 118. kilometrze trasy. To właśnie na jezdni prowadzącej do Wrocławia osobówka zderzyła się z potężnym pojazdem ciężarowym.

Obrażenia odniesione w wyniku tego zdarzenia okazały się śmiertelne dla kobiety jadącej osobówką. Drugi poszkodowany wymagał pilnej pomocy medycznej, dlatego lądował po niego helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który następnie zabrał rannego do pobliskiego szpitala.

Przestrzeń wokół zniszczonych samochodów błyskawicznie opanowały służby ratownicze. W akcji uczestniczą łącznie cztery wozy straży pożarnej, mundurowi oraz zarządca odcinka. Ratownicy skupiają się obecnie na zabezpieczeniu jezdni oraz sprawnym likwidowaniu bezpośrednich następstw tej tragedii.

Policyjni technicy badają teraz dokładne okoliczności oraz bezpośrednie przyczyny tego niezwykle dramatycznego incydentu drogowego.

Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie maksymalnej ostrożności i bezwzględne słuchanie poleceń. Najlepiej całkowicie omijać ten fragment trasy szybkiego ruchu aż do momentu zakończenia wszystkich prac.