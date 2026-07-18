Koszmarny wypadek na A4 w kierunku Wrocławia. Kobieta zginęła na miejscu!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-18 19:38

W sobotnie popołudnie 18 lipca na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Gościsław doszło do dramatycznego zderzenia osobówki z ciężarówką. Życia jednej osoby nie udało się uratować, a drugi uczestnik zdarzenia trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca ratunkowego. Kierowcy jadący w stronę Wrocławia muszą liczyć się z całkowitym zablokowaniem przejazdu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej potwierdzili, że wypadek miał miejsce 18 lipca na 118. kilometrze trasy. To właśnie na jezdni prowadzącej do Wrocławia osobówka zderzyła się z potężnym pojazdem ciężarowym.

Obrażenia odniesione w wyniku tego zdarzenia okazały się śmiertelne dla kobiety jadącej osobówką. Drugi poszkodowany wymagał pilnej pomocy medycznej, dlatego lądował po niego helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który następnie zabrał rannego do pobliskiego szpitala.

Przestrzeń wokół zniszczonych samochodów błyskawicznie opanowały służby ratownicze. W akcji uczestniczą łącznie cztery wozy straży pożarnej, mundurowi oraz zarządca odcinka. Ratownicy skupiają się obecnie na zabezpieczeniu jezdni oraz sprawnym likwidowaniu bezpośrednich następstw tej tragedii.

Policyjni technicy badają teraz dokładne okoliczności oraz bezpośrednie przyczyny tego niezwykle dramatycznego incydentu drogowego.

Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie maksymalnej ostrożności i bezwzględne słuchanie poleceń. Najlepiej całkowicie omijać ten fragment trasy szybkiego ruchu aż do momentu zakończenia wszystkich prac.

Uciekła przed mężem do rodziców, doszło do dramatu. Szokujące sceny | Pokój ZBRODNI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki