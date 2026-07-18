Tragiczna noc w Dusznikach-Zdroju. Ponad 10 zastępów w akcji, nie żyje jedna osoba!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-18 10:14

Jedna osoba nie żyje po pożarze, który wybuchł w budynku wielorodzinnym w Dusznikach-Zdroju. Ogień pojawił się późnym wieczorem. Na poddaszu obiektu strażacy znaleźli ciało.

Płomienie w środku nocy

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 23:30. Dotyczyło ono pożaru, który wybuchł w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego w Dusznikach-Zdroju. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki.

- Około godz. 23:40 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w Dusznikach-Zdroju na ulicy Wojska Polskiego. Na miejscu zdarzenia było 12 zastępów straży pożarnej, policja, przyjechał również prokurator

- poinformowała podinspektor Wioletta Martuszewska z policji w Kłodzku.

Akcja gaśnicza i tragiczne odkrycie

Pożar objął budynek mieszkalny, do którego przylegała także restauracja. Strażacy walczący z ogniem dokonali tragicznego odkrycia.

- Pożarem był objęty budynek mieszkalny, do którego był dołączony lokal gastronomiczny. Przed przybyciem straży pożarnej 6 osób ewakuowało się samemu. Na miejscu działało łącznie 11 zastępów straży pożarnej. Około godz. 00:30 dotarto do osoby znajdującej się na poddaszu budynku. Niestety, ta osoba w wyniku zdarzenia poniosła śmierć

- poinformowała mł. asp. Natalia Przytarska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

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Strażacy dziękują za wsparcie

Druhowie z OSP KSRG w Dusznikach-Zdroju, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, opisali akcję jako niezwykle intensywną.

- Nasze działania w pierwszej fazie koncentrowały się na rozpoznaniu sytuacji, ewakuacji oraz podaniu prądów gaśniczych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki sprawnej współpracy z kolejnymi zastępami akcja była prowadzona równocześnie na kilku odcinkach, co pozwoliło opanować pożar i zapobiec jego dalszemu rozwojowi

- poinformowała OSP KRSG w Dusznikach-Zdroju. 

W swoim wpisie w mediach społecznościowych skierowali wyjątkowe słowa do mieszkańców, dziękując im za okazaną pomoc.

- Przy tej okazji chcemy z całego serca podziękować wszystkim osobom, które podczas tej trudnej akcji ratowniczej okazały nam wsparcie, bezinteresownie dostarczając napoje i jedzenie. Wasza życzliwość i troska były dla nas ogromnym wsparciem. Nawet nie wiecie, jak wiele to dla nas znaczy! Dziękujemy, że zawsze możemy na was liczyć!

- przekazali.

W akcji, oprócz jednostki z Dusznik-Zdroju, brały udział zastępy z JRG Kłodzko, OSP Szczytna, OSP Lewin Kłodzki oraz OSP Czermna. Przyczyny i okoliczności wybuchu pożaru będą teraz szczegółowo badane pod nadzorem prokuratora.

Strażacy gaszą pożar kamienicy, a obok na miniaturze widać dach w ogniu. O tragedii w Dusznikach przeczytasz w SE Wrocław.
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