To najlepsze lotnisko w Europie! "Lotniczy Oscar" trafił do Polski

Spis treści
Światowe uznanie dla Wrocławia
Nagroda ACI EUROPE to jedno z najważniejszych odznaczeń w branży lotniczej, określane mianem "lotniczego Oscara". Przyznaje ją niezależne jury złożone z ekspertów reprezentujących m.in. Komisję Europejską, EUROCONTROL, EASA, OECD czy ACI World. Ocenie podlega całokształt działalności portu – od jakości obsługi pasażerów, przez innowacje, po rozwój infrastruktury i działania proekologiczne.
W tym roku Wrocław zdeklasował konkurencję.
Rekordy mimo gigantycznej przebudowy
2025 rok był dla wrocławskiego lotniska prawdziwym testem wytrzymałości. W czasie największej inwestycji w historii portu – i mimo 40‑dniowego wstrzymania operacji – lotnisko obsłużyło rekordowe 4,9 mln pasażerów.
Co więcej, utrzymało wysoki poziom punktualności i rozwój siatki połączeń. Jury podkreśliło, że w przeciwieństwie do wielu europejskich portów, które podczas przebudowy ograniczają działalność, Wrocław nie przerwał operacji, zachowując pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo.
Finał Ligi Konferencji UEFA – operacja na skalę Europy
Szczególne wrażenie na jurorach zrobiła obsługa finału Ligi Konferencji UEFA. W ciągu zaledwie 72 godzin lotnisko przyjęło:
- 57 tys. pasażerów,
- 517 operacji lotniczych,
bijąc rekordy dzienne we wszystkich kategoriach ruchu.
To właśnie ten moment uznano za dowód wyjątkowej sprawności operacyjnej portu.
Inwestycje bez kompromisów
Równolegle trwała modernizacja infrastruktury:
- nowy system obsługi bagażu,
- rozbudowane strefy kontroli bezpieczeństwa,
- unowocześnione przestrzenie pasażerskie.
Punktualność operacji osiągnęła imponujące 98%, a mimo prac budowlanych nie odwołano ani jednego lotu.
Miód z lotniska? Jury było zachwycone
Wrocław zdobył dodatkowe punkty za działania proekologiczne. Szczególne uznanie zyskał projekt… lotniskowej pasieki i produkcji miodu, wspierający lokalną bioróżnorodność. Jury określiło go jako „wyjątkowy i innowacyjny”.
„To nagroda naszych pracowników”
Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, nie kryje radości z wyróżnienia.
– Ta nagroda jest zwieńczeniem wyjątkowego roku i dowodem na to, że nawet w najbardziej wymagających warunkach można osiągać ambitne cele – mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław. - W 2025 roku prowadziliśmy największą inwestycję w historii lotniska, obsługiwaliśmy rekordową liczbę pasażerów i organizacyjnie sprostaliśmy wyzwaniu, jakim był finał Ligi Konferencji UEFA. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych pracowników, którzy każdego dnia udowadniali profesjonalizm, elastyczność i gotowość do działania w niestandardowych warunkach. To przede wszystkim ich nagroda.
Wrocław wśród gigantów
W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono także takie lotnicze potęgi jak:
- Heathrow (Londyn),
- Istanbul Airport,
- Fiumicino (Rzym),
- lotnisko w Wiedniu.
Wrocław znalazł się więc w absolutnej europejskiej elicie.