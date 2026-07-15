To najlepsze lotnisko w Europie! "Lotniczy Oscar" trafił do Polski

Światowe uznanie dla Wrocławia

Nagroda ACI EUROPE to jedno z najważniejszych odznaczeń w branży lotniczej, określane mianem "lotniczego Oscara". Przyznaje ją niezależne jury złożone z ekspertów reprezentujących m.in. Komisję Europejską, EUROCONTROL, EASA, OECD czy ACI World. Ocenie podlega całokształt działalności portu – od jakości obsługi pasażerów, przez innowacje, po rozwój infrastruktury i działania proekologiczne.

W tym roku Wrocław zdeklasował konkurencję.

Rekordy mimo gigantycznej przebudowy

2025 rok był dla wrocławskiego lotniska prawdziwym testem wytrzymałości. W czasie największej inwestycji w historii portu – i mimo 40‑dniowego wstrzymania operacji – lotnisko obsłużyło rekordowe 4,9 mln pasażerów.

Co więcej, utrzymało wysoki poziom punktualności i rozwój siatki połączeń. Jury podkreśliło, że w przeciwieństwie do wielu europejskich portów, które podczas przebudowy ograniczają działalność, Wrocław nie przerwał operacji, zachowując pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Finał Ligi Konferencji UEFA – operacja na skalę Europy

Szczególne wrażenie na jurorach zrobiła obsługa finału Ligi Konferencji UEFA. W ciągu zaledwie 72 godzin lotnisko przyjęło:

57 tys. pasażerów,

517 operacji lotniczych,

bijąc rekordy dzienne we wszystkich kategoriach ruchu.

To właśnie ten moment uznano za dowód wyjątkowej sprawności operacyjnej portu.

Inwestycje bez kompromisów

Równolegle trwała modernizacja infrastruktury:

nowy system obsługi bagażu,

rozbudowane strefy kontroli bezpieczeństwa,

unowocześnione przestrzenie pasażerskie.

Punktualność operacji osiągnęła imponujące 98%, a mimo prac budowlanych nie odwołano ani jednego lotu.

Autor: Wrocław Airport/ Materiały prasowe

Miód z lotniska? Jury było zachwycone

Wrocław zdobył dodatkowe punkty za działania proekologiczne. Szczególne uznanie zyskał projekt… lotniskowej pasieki i produkcji miodu, wspierający lokalną bioróżnorodność. Jury określiło go jako „wyjątkowy i innowacyjny”.

„To nagroda naszych pracowników”

Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, nie kryje radości z wyróżnienia.

– Ta nagroda jest zwieńczeniem wyjątkowego roku i dowodem na to, że nawet w najbardziej wymagających warunkach można osiągać ambitne cele – mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław. - W 2025 roku prowadziliśmy największą inwestycję w historii lotniska, obsługiwaliśmy rekordową liczbę pasażerów i organizacyjnie sprostaliśmy wyzwaniu, jakim był finał Ligi Konferencji UEFA. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych pracowników, którzy każdego dnia udowadniali profesjonalizm, elastyczność i gotowość do działania w niestandardowych warunkach. To przede wszystkim ich nagroda.

Wrocław wśród gigantów

W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono także takie lotnicze potęgi jak:

Heathrow (Londyn),

Istanbul Airport,

Fiumicino (Rzym),

lotnisko w Wiedniu.

Wrocław znalazł się więc w absolutnej europejskiej elicie.

Autor: Wrocław Airport/ Canva.com

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